Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози: як запобігти захворюванню?

17 жовтня, 15:00 - «круглий стіл» з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози на тему: «Рак молочної залози – геноцид українських жінок».

Організатор: ТОВ «Видавництво «Саміт-книга».

Учасники: Павло Денищук - пластичний хірург; Стелла Захарова - українська гімнастка; Іван Степурін - директор ТОВ «Видавництво «Саміт-книга», лауреат премії Президента України «Українська книжка року»; Олена Стоянова - лікар-дерматовенеролог, косметолог; Микола Міненко – хірург-онколог; Ігор Дідковський - засновник Науково-дослідного інституту «NANO SAPIENS»; Дмитро Кучеренко - головний лікар Науково-дослідного інституту «NANO SAPIENS»; Алеся Бивалькевіч - психотерапевт; Олег Шекера - професор, академік НАН України, директор Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, заслужений лікар України; Олена Борис - професор, директор клініки репродуктивних технологій УДІР; Тетяна Русіна - письменниця, психолог, коуч; Олена Скачко - письменниця, журналіст.

Коротко. Учасники «круглого столу» обговорять проблему поширення захворюваності на рак молочних залоз серед жінок та превентивні заходи, які допоможуть зменшити поширеність цього захворювання.

Мета заходу - створення Громадської ради, яка сприятиме поширенню інформації щодо важливості регулярних самообстежень та медичного обстеження у лікаря.

Підсумкові матеріали:

В Укрінформі обговорили створення громадської ради щодо боротьби з раком грудей

Відомі громадські діячі ініціюють створення Громадської ради, яка сприятиме поширенню інформації для запобігання захворюваності на рак молочної залози.

Про це йшлося в Укрінформі під час круглого столу з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

"У мене виникла ідея, щоб ми не тільки прийшли, поговорили, а трохи більше зробили. І це буде серйозний поступ, спеціальний всеукраїнський громадський орган - Всеукраїнська рада сприяння профілактиці захворювання на рак жіночих грудей", - зазначив один з ініціаторів заходу пластичний хірург Павло Денищук.

На його переконання, таким чином можна буде змінити негативну статистику у цій сфері, коли "кожну годину в Україні помирає жінка від раку грудей".

У свою чергу, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова наголосила на важливості формування культури ставлення до власного здоров'я.

"Якщо ми говоритимемо про це якомога більше і більше сповіщатимемо про це наше молоде покоління - про культуру здоров'я, ми тільки отримаємо гарний результат в майбутньому для наших дітей, для нашої здорової нації", - сказала вона.

Директор видавництва «Саміт-книга», яке є організатором заходу, Іван Степурін презентував під час круглого столу книгу "Жіночі груди: пристрасть та біль", яка містить рекомендації провідних фахівців-медиків. Окрім того, у книзі містяться оповідання відомих письменників на дану тематику.

За даними Національного інституту раку, захворювання на рак молочної залози посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності серед жінок. Щороку в Україні реєструється понад 14,5 тис. нових випадків раку грудної залози, серед них 25% у жінок репродуктивного віку, та щорічно помирають понад 5,5 тис. жінок, з них понад 20% – у репродуктивному віці.

Незважаючи на те, що злоякісні новоутворення молочної залози належать до візуальних локалізацій, на профоглядах виявляється до 50 % хворих жінок.

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози відзначатиметься 20 жовтня.

Відео заходу:

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