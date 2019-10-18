«Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання». Презентація звіту

18 жовтня, 10:00 - презентація звіту «Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання».

Організатор: БФ «Право на захист» за підтримки УВКБ ООН.

Учасники: Пабло Матеу - представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні; Володимир Олексенко - координатор з питань захисту БФ «Право на захист»; Дар'я Лисенко - юристка, керівник київського офісу БФ «Право на захист»; Олена Кучер - представниця УВКБ ООН; Еліна Шишкіна - експертка з адвокації БФ «Право на захист».

До участі запрошені: представники місцевої влади регіонів, де розташовані місця компактного проживанні (МКП); представники самих МКП; представники профільних держорганів та міністерств — Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Коротко. Як повідомляють організатори, «термін придатності» тимчасового рішення розселення переселенців у деяких місцях компактного проживання (МКП) вже вичерпано. Що чекає на цих людей далі? Які є шляхи розв'язання проблеми? Як живуть переселенці в таких поселеннях і на що сподіваються?

Про це йтиметься під час презентації звіту «Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання». Його підготовлено експертами БФ «Право на захист» на основі результатів моніторингу та опитувань, проведених в 41 МКП ВПО в 11 областях України та Києві. Участь у дослідженні взяли 1 528 мешканців місць компактного проживання. Питання стосувалися найбільш наболілих тем: умов проживання, намірів щодо переселення тощо.

Довідково. Захід відбудеться в рамках проєкту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR). Проєкт спрямований на моніторинг порушення прав та надання прямої юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також іншим групам населення, які постраждали внаслідок конфлікту, посилення потенціалу державних органів та громадянського сектора та зміцнення законодавчої та нормативної бази.

Додаткова інформація за тел.: 063 337 37 73, e-mail: v.dei@r2p.in.ua (Вікторія Дей).

Підсумкові матеріали:

40% вимушених переселенців готові повертатись на Донбас із відновленням української влади — дослідження

40% вимушених переселенців, що проживають у місцях компактного проживання, готові повернутись на місце постійного проживання за гарантій безпеки та відновлення української влади на непідконтрольних територіях.

Про це йдеться у звіті за результатами дослідження "Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання" від БФ "Право на захист", презентованого в Укрінформі.

"З усіх опитаних, більшість (38%) наразі не розглядає жодних варіантів переселення чи повернення. 27% розглядає тільки можливість повернення на місце постійного проживання. 19% націлені тільки на пошук окремого житла", - йдеться у результатах дослідження.

Загалом, 40% мешканців МКП (місць компактного проживання - прим.) розглядають можливість повернення на місце постійного проживання за певних умов.

"Переважно це гарантії безпеки (81%) та відновлення української влади (61%). Доволі помітну частку становить придатний для проживання стан житла (29%), доступ до працевлаштування (20%), забезпечення громадянських прав (16%) та доступ до медичного обслуговування (14%)", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що вимушені переселенці серед причин, через які вони не розглядають можливість повернення, назвали продовження бойових дій (51%) та загальну небезпеку на непідконтрольних територіях (49%).

"Доволі поширеними причинами є зруйноване житло (23%) та кращий рівень соціального забезпечення на контрольованих українським урядом територій (20%). кращий доступ до послуг (17%) і відсутність засобів до існування на тимчасово непідконтрольних українському уряду територій (15%)", - зазначено у результатах дослідження.

Дослідження "Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання" провели експерти БФ "Право на захист" на основі моніторингу та опитування переселенців, проведених у 41 МКП ВПО в Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізьскій, Київській. Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одесіькій. Харківській та Херсонській областях та у Києві.

Участь у дослідженні взяли 1528 переселенців - мешканців місць компактного проживання.

Теоретична похибка вибірки - 2,2%. похибка вибірки з врахуванням дизайн-ефекту - 3,3%.

Презентація результатів дослідження проходила в рамках проєкту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).

Проєкт спрямований на моніторинг порушення прав та надання прямої юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також іншим групам населення, які постраждали внаслідок конфлікту, посилення потенціалу державних органів та громадянського сектора та зміцнення законодавчої та нормативної бази.

Відео заходу:

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