17 жовтня, 14:00 - пресконференція на тему: «Імпорт молокопродуктів стрімко росте: чи зникне українське молоко з полиць магазинів?».

Організатор: Асоціація виробників молока

Учасники: Ганна Лавренюк - віцепрезидент Асоціації виробників молока; Вадим Чагаровський - голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України; Тетяна Ляшенко - директор СПОП «Відродження»; Михайло Юрков - генеральний директор ТОВ АФ «Пісчанська».

Питання до обговорення:

Чому цьогоріч молочна галузь переживає труднощі?

Чи зникають ферми з молочної карти України?

Чому Україна перетворюється з експортера молочної продукції на нетто-імпортера?

Коли українці відчують дефіцит українського молока на полицях магазинів?

Коротко. Під час пресконференції спікери розкриють основні проблеми молочної галузі, окреслять головні причини кризового стану, а також презентують статистичні дані.

Підсумкові матеріали:

Молочному скотарству не вижити без термінової допомоги держави – експерт

Поголів’я корів у промисловому молочному секторі з початку 2019 року скоротилося майже на 6%.

Про це в Укрінформі під час пресконференції “Імпорт молокопродуктів стрімко росте: чи зникне українське молоко з полиць магазинів?” розповіла віцепрезидент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк.

“У 2018 році констатували скромне (на 0,3%), але все-таки зростання кількості корів у промисловому секторі. У 2019 році нас стрімко відкинуло назад — мінус майже 6% по поголів’ю у промисловому секторі. Це найбільше падіння, яке ми мали за останні 19 років”, - сказала Лавренюк.

За її словами, ще в січні та лютому 2019 року відбувалося зростання поголів’я корів у промисловому секторі, падіння почалося з березня.

Відтоді асоціація била на сполох, оскільки з березня поголів’я корів у промисловому секторі щомісяця скорочувалося на 2-2,5 тисячі.

«А за підсумками серпня місяця, коли ми почули риторику, що на 2020 рік будуть скасовані всі програми державної підтримки розвитку молочного скотарства, ми маємо вже мінус п’ять тисяч корів у промисловому секторі», - наголосила віцепрезидент АВМ.

Вона повідомила, що з початку року втрачено близько 100 молочно-товарних ферм середнього розміру (200-300 голів). “Якщо за останні 5 років ми втрачали невеличкі ферми на 50 корів, власники яких ще вагалися, займатися молочним скотарством чи ні, то у 2019 році з ринку почали виходити такі господарства, які вже дуже багато вклали в молочний сектор ”, - розповіла Лавренюк.

Вона нагадала, що за підсумками 2018 року світові організації почали визнавати: Україна може дати найбільший приріст молочного тваринництва на наступні 10 років, та наголошували, що за останні 10 років молочне скотарство в Україні зробило "квантовий стрибок" в управлінні та результативності молочно-товарних ферм. Адже, якщо у 2009 році середня продуктивність у перерахунку на одну корову в Україні становила 12-14 літрів молока на добу, то наразі це не менше 26-28 літрів, а лідери галузі вже дають молока на добу на рівні найвищих світових показників – 32-35 літрів.

Також у 2019 році в Україні ціна за один кілограм молока екстрагатунку досягла світового рівня – 0,3-0,4 доларів.

За словами віце-президента АВМ, молочне скотарство забезпечує 12 % усіх робочих місць в сільському господарстві. Також галузь є найбільш ємною за кількістю робочих місць: якщо в рослинництві на обробку 100 га землі за сучасних технологій потрібен один працівник, то в перерахунку на таку ж площу молочна товарна ферма дає 5 робочих місць.

Лавренюк наголосила, що у країнах Європи молочна галузь аграрного виробництва традиційно має великі дотації, а українському виробнику наразі не вижити без термінової допомоги держави.

Щодобові надходження молока на переробку скоротилися на 900 тонн – експерт

Більш ніж на 900 тонн зменшилися щодобові поставки молока на переробку.

Про це в Укрінформі під час пресконференції “Імпорт молокопродуктів стрімко росте: чи зникне українське молоко з полиць магазинів?” розповіла віцепрезидент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк.

“Звичайно це (скорочення поголів’я у промисловому молочному тваринництві — ред.) не могло не відбитися на обсязі молока, що надходить на переробку. За підсумками першого півріччя ми вже недораховувалися більш ніж 900 тонн молока щодоби ”, - заявила Лавренюк.

За її словами, до скорочення поголів’я корів і, відповідно, виробництва молока призвело, зокрема, скасування державних дотацій аграрної галузі України у проєкті держбюджету на 2020 рік.

“У 2017 році, коли остаточно було скасовано спецрежим ПДВ в усіх його варіаціях, було декларовано, що на наступні п’ять років 1% аграрного ВВП України буде направлятися на розвиток аграрного сектору. Така програма мала діяти до 2023 року. Ми мали підтримку у 2018-2019 роках по деяких програмах. Так, до них було дуже багато зауважень, їх потрібно було корегувати і виправляти, але ми мали вже певне зростання (виробництва - ред.). На 2020 рік ми маємо вже задекларований нуль. І це стало ще одним поштовхом для молочної галузі, щоб активно згортатися”, - наголосила віцепрезидент АВМ.

Відео заходу:

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