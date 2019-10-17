17 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: «Ігри Нескорених-2020»: оголошення членів Національної збірної України».

Організатор: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Учасники: Оксана Коляда — міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, голова відбіркової комісії; Ольга Семенова — консультант БФ «Повернись живим»; Вадим Троян — заступник голови Національної поліції України; Анастасія Римар — співзасновниця ГО «Добровольці»; Олександр Голопотелюк — представник Одещини в Раді ветеранів України при Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Сергій Конюшок — головний тренер Національної збірної України на «Іграх Нескорених-2020».

Коротко. Учасники пресконференції оприлюднить імена 20 військовослужбовців та ветеранів, які представлятимуть Україну на «Іграх Нескорених-2020» у Гаазі.

Також спікери докладно розкажуть про методологію та процедуру відбору, поділяться подальшим планом підготовки команди.

Довідково. Збірна 2020 року — вже третя з моменту першого виступу України на «Іграх Нескорених-2017» в Торонто. Цього року склад збірної збільшили з 15 до 20 чоловік та обирали за новими критеріями, переданими українському організаційному комітету Міжнародною фундацією Ігор Нескорених.

Підсумкові матеріали:

Коляда оприлюднила імена членів Національної збірної України Invictus Games-2020

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда оприлюднила імена 20 військовослужбовців та ветеранів, які представлятимуть Україну на "Іграх Нескорених-2020" у Гаазі.

Список учасників міністр оголосила під час пресконференції в Укрінформі.

"Перший учасник збірної - це Афанасьєв Дмитро Купріянович зі Львова, Національна гвардія України. Він бере участь участь у стрільбі з лука та пауерліфтингу", - зазначила Коляда.

Також представлятимуть Україну на "Іграх Нескорених-2020»"у Гаазі: ветеран ЗСУ Андрій Бадарак (плавання, стрільба з лука), ветеран ЗСУ Ігор Безкаравайний (веслування на тренажері, плавання), представник ЗСУ Олексій Бобчинець (плавання, легка атлетика), ветеран та представник Нацгвардії Ігор Галушка (веслування на тренажері, плавання), ветеран ЗСУ Іван Герецун (легка атлетика), представник ЗСУ Максим Єрмохін (легка атлетика, веслування на тренажері), ветеран ЗСУ Сергій Калитюк (стрільба з лука, велоспорт), ветеран ЗСУ Павло Ковальський (стрільба з лука, веслування на тренажері), ветеран ЗСУ Віктор Легкодух (веслування на тренажерах, велоспорт), ветеран ЗСУ Іван Лепеха (плавання, веслування на тренажері), ветеран ЗСУ Артем Лукашук (легка атлетика, веслування на тренажері), ветеран добровольчого формування УДА Володимир Мусяк (стрільба з лука, веслування на тренажері), ветеран НГУ Сергій Наумов (пауерліфтинг, веслування на тренажері), представниця ЗСУ Юлія Паєвська (стрільба з лука, пауерліфтинг), ветеран ЗСУ Сергій Прядка (велоспорт, легка атлетика), ветеран ДПСУ Рустам Росул (стрільба з лука, велоспорт), ветеран ЗСУ Іван Рудий (пауерліфтинг, велоспорт), ветеран НГУ Родіон Сітдіков (легка атлетика), ветеран ЗСУ Василь Стуженко (стрільба з лука, плавання).

"Для прийняття цього рішення ми зважали на всі абсолютно показники, головний пріоритет ми віддавали потребі в реабілітації - це найбільший показник, на який ми опирались при виборі тієї чи іншої кандидатури. Під реабілітацією ми розуміємо саме соціально-психологічну реабілітацію, тобто який поштовх участь в Іграх Нескорених може дати людині", - відмітила консультант БФ "Повернись живим" Ольга Семенова.

Вона також зазначила, що при виборі учасників збірної відбіркова комісія дотримувалась гендерного балансу, в збірній представлені різні силові відомства, а також є представник добровольчого батальйону. Крім того, при доборі учасників комісія зважала на ступінь травмованості учасників.

Як повідомлялось, "Ігри нескорених-2020" пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди).

Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність "Ігор нескорених" в Україні, Фундація "Ігор нескорених" (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб.

Торік українська збірна на "Іграх нескорених-2018" виборола 20 медалей.

Відео з пресконференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк