ІV Міжнародний форум «INNOVATION MARKET 2019»: тенденції інноваційного розвитку в Україні та світі

22 жовтня, 11:00 - ІV Міжнародний форум «INNOVATION MARKET 2019»

Організатор: ДІФКУ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Учасники: Яна Підлісна - модератор, начальник відділу комунікацій та стратегії розвитку ДІФКУ; Володимир Ставнюк - голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Оксен Лісовий - директор Малої академії наук під егідою ЮНЕСКО; Анна Косач - заступник керівника форуму «Innovation Market»; Йоав Бистрицьки - заступник Голови Місії Посольства Держави Ізраїль в Україні; Андрій Бірюков - виконавчий директор ГС «Хай-тек офіс Україна»; В'ячеслав Підлісний - керуючий інвестиційного офісу Startup.Network; Володимир Куксін - експерт у сфері краундфандингу; Володимир Гуриненко - експерт у сфері маркетингових стратегій, просуваня SEO, аналізу даних у рекламних технологій, експерт з Kickstarter; Леся Матвійчук - директор HUB 4.0.

Питання до обговорення:

Тенденції інноваційного розвитку в Україні та світі.

Захист інтелектуальної власності.

Інновації у сфері культури, науки та освіти.

Українсько–ізраїльське білатеральне партнерство в розвитку інновацій.

Наукова освіта: світовий досвід та інноваційний потенціал для України.

Формування інноваційної екосистеми України: виклики та можливості.

Наявні програми фінансування та розвитку для малого та середнього бізнесу.

Розвиток та підтримка інноваційних проєктів в Україні.

Довідково. 5 – 7 листопада у Києві (Міжнародний виставковий центр) пройде Міжнародний форум «INNOVATION MARKET 2019», де представники освіти, науки, бізнесу та влади зустрінуться для обговорення перспектив розвитку та впровадження інновацій в Україні.

Головні теми триденної програми форуму: тенденції інноваційного розвитку в Україні та світі, розвиток та підтримка інноваційних проєктів, а також шляхи розвитку інноваційного бізнесу в Україні.

У форумі братимуть участь відомі спікери та ментори з України, представники делегацій з Литви, Франції, Німеччини, Держави Ізраїль, Польщі.

Захід проводиться у форматах виставкової зони та конференції. На виставковій зоні будуть продемонстровані інноваційні проєкти, винаходи та розробки.

Підсумкові матеріали:

У Києві на форумі Innovation Market презентують інновації в усіх сферах економіки

На ІV міжнародному форумі Innovation Market-2019 у Києві 5-7 листопада презентують інновації в усіх сферах економіки України.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила заступник керівника форуму Innovation Markeт Анна Косач.

"Я рада всіх запросити на наш щорічний форум Innovation Markeт, чекаємо вас 5-7 листопада у Києві... У нас дуже насичена конференційна програма. Унікальність форуму у тому, що це майданчик, де демонструються інновації в усіх сферах економіки України", - сказала вона.

Косач додала, що цього року на форумі інформуватимуть також про програми для розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, можливі джерела фінансування інноваційних проєктів, світові тенденції розвитку у розвитку інновацій в економіці.

Також, за її словами, серед новинок форуму - конкурс інноваційних проєктів, де інноватори зможуть продемонструвати свої проєкти, а також почути корисні пропозиції від менторів-професіоналів.

Крім того, Косач зауважила, що цього року збільшилась кількість заявок на участь у "стартап-алеї", де 2018 року було презентовано 40 проєктів, а цього року зареєструвалося уже близько 70 проєктів.

Начальник відділу комунікацій та стратегії розвитку Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Яна Підлісна зауважила, що головна мета проведення Innovation Market-2019 - презентація не лише інноваційного та інвестиційного потенціалу в Україні, але й можливостей, які надає бізнес для розвитку тих чи інших державних структур і навпаки - можливостей, які надає держава для інноваційного бізнесу.

За інформацією організаторів, міжнародний форум Innovation Market-2019 проходитиме у Міжнародному виставковому центрі, де представники освіти, науки, бізнесу та влади зустрінуться для обговорення перспектив розвитку та впровадження інновацій в Україні.

Головні теми триденної програми форуму: тенденції інноваційного розвитку в Україні та світі, розвиток та підтримка інноваційних проєктів, а також шляхи розвитку інноваційного бізнесу в Україні.

У форумі братимуть участь відомі спікери та ментори з України, представники делегацій з Литви, Франції, Німеччини, Держави Ізраїль, Польщі.

Захід проводиться у форматах виставкової зони та конференції. На виставковій зоні будуть продемонстровані інноваційні проєкти, винаходи та розробки.

Відео з пресконференції:

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