Зрада vs #Перемога: що пишуть у Facebook, Instagram та Vkontakte про нову Раду. Презентація результатів дослідження

24 жовтня, 12:30 - #Зрада vs #Перемога: що пишуть у Facebook, Instagram та Vkontakte про нову Раду

Організатори: ГО «Інтерньюз-Україна» спільно з аналітичною компанією «Singularex»

Учасники: Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна»; Володимир Єрмоленко - головний редактор онлайн-платформи UkraineWorld; Ірина Матвіїшин - журналістка та аналітикиня ГО «Інтерньюз-Україна»; Євген Мусієнко - директор аналітичної компанії Singularex.

Коротко. З дня першого засідання Ради IX скликання соцмережі прискіпливо слідкують за державотворчими кроками парламентарів та їхніх партій. Попередньо проаналізувавши вплив Facebook, Instagram, VK на вибори, аналітики компанії «Singularex» та ГО «Інтерньюз-Україна» дослідили реакцію українських користувачів соцмереж на роботу нового парламенту.

У період з 29 серпня до 15 вересня 2019 року експерти проаналізували: більше 429 000 дописів у Фейсбуці, майже 1 735 000 дописів у VK, а також майже 10 600 дописів в Інстаграмі від користувачів, які позначили Україну як місце свого проживання.

Завдяки аналізу даних за допомогою Neural Networks та методів Artificial Intelligence можна дізнатись:

- Які дії парламентарів викликали найбільше негативних реакцій у Facebook, Instagram, VK.

- За що і кого найбільше критикують, а кого хвалять українські користувачі Facebook.

- Як соцмережі оцінюють роботу пропрезидентської більшості.

- Чим відрізняється критика нового українського парламенту у VK.

- Як змінився віртуальний рейтинг партій в Instagram.

- Які прокремлівські меседжі про новий склад ВР проникли в український інфопростір соцмереж.

Facebook-подія: https://www.facebook.com/events/2464913926956558/

Додаткова інформація за тел.: 063 631 96 95, e-mail: nushchapivska@internews.ua (Надія Ущапівська).

Підсумкові матеріали:

Більшість постів у Facebook і ВКонтакті про "Слугу народу" мають негативне забарвлення — дослідження

Понад 58% дописів користувачів соцмережі Facebook і більш як 70% постів у російському "ВКонтакте" (VK) про політичну партію "Слуга народу" Президента Володимира Зеленського мали негативне забарвлення в період із 29 серпня по 15 вересня 2019 року.

Такі дані наведено в дослідженні "Зрада vs Перемога: що українські користувачі FB, Instagram і VK пишуть про нову Раду", результати якого аналітики громадської організації "Інтерньюз-Україна" оприлюднили на пресконференції в Укрінформі.

"Парламентська більшість є мішенню для критики як у Facebook, так і у VK. Понад 58% Facebook-дописів і понад 70% VK-постів про партію Зеленського мали негативне забарвлення", - йдеться у висновках дослідження.

Коментуючи ці дані, аналітик ГО "Інтерньюз-Україна" Ірина Матвіїшин зазначила, що у Facebook з часу президентських, а пізніше й парламентських виборів існувала поляризація між прихильниками експрезидента Петра Порошенка та нинішнього глави держави Зеленського і його партії "Слуга народу". За її словами, це протистояння відображається на популярних темах, а самі користувачі реагують на всі інформаційні приводи, зокрема щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, миру на Донбасі, "формули Штайнмаєра", а також у кожній із трьох досліджуваних соцмереж спостерігалася значна активність довкола обговорення теми обміну полоненими.

"Така бурхлива реакція на події в парламенті або ж пов'язані з ним, власне, й об'єднує ці соцмережі. У Facebook існує, наприклад, сегмент "нейтральних аналітиків", які намагаються незаангажовано аналізувати... Натомість прихильники Порошенка і Зеленського дуже часто вдаються до емоційних слоганів і звинувачень, часто порівнюють минулу владу і нинішню. Так, одні нарікають, що нинішня влада - це "зрада", здача національних інтересів і капітуляція", - зазначила Матвіїшин.

Водночас, згідно з дослідженням, події в Україні активно обговорюється й користувачами російської соцмережі "ВКонтакте". Як пояснила Матвіїшин, "диктатура Коломойського" є однією з гарячих тем у VK, обговорення якої супроводжується насмішками і публікацією сатиричними мемів.

"Також там популярні проросійські наративи, пов'язані із жорстким коментуванням того, що відбувається в Україні, та нової влади, зокрема вся критика у "ВКонтакте" направлена на Зеленського та його уряд”, - додала експерт.

При цьому вона звернула увагу на те, що з 11 тисяч постів, досліджених у Facebook, майже немає проросійської риторики.

"Поодинокі пости були від прихильників партії "Наші", "Опозиційної платформи - За життя". Це буквально два-три пости, в яких відстоювалася позиція про те, що Америка контролює владу в Україні. Це єдиний меседж, який перегукується з риторикою користувачів VK", - сказала вона.

Водночас Матвіїшин підкреслила, що Instagram дуже контрастує з Facebook і "ВКонтакте": риторика користувачів цієї соцмережі стосовно всіх інформаційних приводів є нейтральною, зокрема 60,9% постів про Верховну Раду мали саме таке забарвлення. При цьому, згідно з дослідженням, тональність постів про партії "Слуга народу" (96,18%), "Голос" (94,4%) і "Батьківщина" (88,4%) була вкрай позитивною.

"В Instagram дуже багато позитиву, тому що більшість акаунтів, від яких такі повідомлення публікуються, належать партіям. Так, Зеленський і "Слуга народу" заполонили весь інфопростір в Instagram, а тому в усьому потоці інформації пости про інші політсили губляться", - уточнила аналітик.

Це дослідження ГО "Інтерньюз-Україна" провела спільно з аналітичною компанією Singularex у рамках ініціативи UkraineWorld. Аналітики в період із 29 серпня по 15 вересня 2019 року дослідили 2,1 млн постів від користувачів у соцмережах Facebook, Instagram і VK, які позначили Україну як країну свого походження.

"Ми проаналізували пости 35 тисяч користувачів Facebook, 1,3 мільйона користувачів VK і кількох десятків тисяч користувачів Instagram. Відповідно, за останній період - два з половиною-три тижні - досліджувані користувачі Facebook написали 420 тисяч постів, у VK - 1,7 млн постів, а в Instagram кожен із тих, хто був включений у вибірку, зробив приблизно три пости. Нашим завданням було прибрати інформаційний шум - і з 35 тисяч користувачів у Facebook ми отримали 8,5% тих, хто так чи інакше писали про політику після виборів (це 11 тисяч постів), у VK це співвідношення у сотню разів менше (0,083% користувачів, тобто ми дослідили 5 тисяч постів із тисячі акаунтів), а в Instagram маємо 10 тисяч постів від трьох тисяч користувачів, які писали про політику", - уточнив директор аналітичної компанії Singularex Євген Мусієнко.

Водночас він додав, що при формуванні вибірки не перевірялася наявність і кількість ботів, оскільки сторінки користувачів соцмереж обиралися випадковим чином. Зі свого боку, Матвіїшин уточнила, що їх не було виявлено при аналізі, зокрема, політичних дописів у Facebook і VK.

Відео з пресконференції:

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