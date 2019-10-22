Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна. Презентація книги

22 жовтня, 12:00 - Презентація книги «Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна»

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна».

Учасники: Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна»; Володимир Єрмоленко - головний редактор онлайн-платформи UkraineWorld; Оксана Ілюк - експертка аналітичного відділу ГО «Інтерньюз-Україна»; Ярослав Грицак - український науковець, історик та публічний інтелектуал, професор Українського Католицького Університету; Кирило Галушко - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, координатор громадського проєкту «Likбез. Історичний фронт».

Коротко. Книга містить аналіз ключових наративів російської історичної пропаганди щодо України та відповідь українських істориків на ці наративи. Автори дослідили головні наративи російської історичної пропаганди, поширені в російському та українському сегментах інтернету. Для цього аналітики компанії Singularex та ГО «Інтерньюз-Україна» використали аналіз великих даних: відібрали понад 850 тисяч постів з «ВК» та 16 тисяч постів із Фейсбуку (період: з 1 січня 2016 до 1 квітня 2019 включно). З них «цільовими» (вони містять ключові слова, які цікавили аналітиків) виявилися 248 тисяч постів у «ВК» та 2,5 тисяч постів у Фейсбуку.

Дослідження допомагає відповісти на такі питання:

- Що говорить російська історична пропаганда про Україну.

- Як Росія «виправдовує» свої дії історичним минулим.

- Які «альтернативні» історичні реальності популярні у Рунеті.

- Як користувачі VK пояснюють, що «Україна – проєкт Заходу».

- «Чий Крим» і чи завжди Донбас був російським.

Довідково. Цей захід був підготовлений ГО «Інтерньюз-Україна» за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували книжку “Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна”

Громадська організація “Інтерньюз-Україна” випустила дослідження “Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна”, що містить аналіз основних меседжів пропаганди РФ та відповідь на них українських істориків.

Про це повідомив директор з аналітики ГО “Інтерньюз-Україна” Володимир Єрмоленко під час презентації видання в Укрінформі.

“Книжка “Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна” щойно вийшла, ми публікуємо її в ГО “Інтерньюз-Україна” та в проєкті UkraineWorld. Вона є українською, невдовзі з’явиться англійською мовою і націлена на безкоштовне поширення”, - сказав Єрмоленко.

Він зазначив, що для видання було досліджено великий масив даних російського інтернету, проаналізовано меседжі і наративи, а також залучено громадський проєкт “Likбез. Історичний фронт”, яким керує Кирило Галушко, а також одного з найвідоміших українських істориків Ярослава Грицака.

“Ми виокремили ті наративи, які мають чіткий політичний наслідок, що їх використовує Кремль для того, щоб обгрунтувати свою агресію проти України”, - зазначив Єрмоленко.

Він уточнив, що це 6 наративів: Україна - це невдала тінь Росії; Україна - це штучний проєкт Заходу; Крим, Донбас і південний схід України - це Росія; СРСР - потужна імперія, Сталін - герой; Усі українські націоналісти були фашистами; Україна забула про перемогу над нацизмом.

“Для нас було важливо не давати українську контрпропаганду, не пропонувати українські міфи. Було важливо, щоб історики подивилися, що правда, а що неправда, де маніпуляція, бо дуже часто російська пропаганда працює не тільки на “чистих” фейках, не тільки на “чистій” дезінформації, але також на тому, що виривається якийсь аспект реальності, аспект інформації, і ним маніпулюється”, - підкреслив Єрмоленко.

Як уточнила експерт аналітичного відділу ГО “Інтерньюз-Україна Оксана Ілюк, аналітики компанії Singularex та ГО “Інтерньюз-Україна” проаналізували сегмент російського інтернету за майже три роки (в період з 1 січня 2016 р. до 1 квітня 2019 р.). Це понад 850 тисяч постів із соцмережі “ВКонтакте” та 16 тисяч постів із Facebook, з яких “цільовими” виявилися 248 тисяч постів у “ВК” та 2,5 тисячі постів у Facebook.

“В результаті ми дійшли висновку, що російська пропаганда - вже не про конкретні фейки, вона намагається максимально розмити грані між історичними періодами. Часто в хронології поєднує те, що є непоєднуваним. Багато меседжів і наративів поширюється у форматі жартів, пісень, мемів”, - сказала Ілюк.

Вона додала, що російська історична пропаганда на тлі загальної російської пропаганди може здатися звичайному користувачеві дуже привабливою, бо весела, цікава, має нестандартну форму.

“Найкращою історичною контрпропагандою є історичні факти, які нам відомі. І факти грають на нашу користь. Важливо, що буде англомовна версія, доступна для іншомовної аудиторії, оскільки такі штуки, на які ми відповідаємо, поширюються по всьому світу через величезні російські інвестиції в глобальні російські медіа, західні медіа і так далі”, - підкреслив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Кирило Галушко.

Як зазначалося, книжка орієнтована на загальну аудиторію. Вийшло 500 примірників видання українською мовою, стільки ж буде англійською. Вона доступна онлайн на сайтах internews.ua та ukraineworld.org.

Презентація книжки також відбудеться 30 жовтня в Центрі польських та європейських студій Києво-Могилянської академії.

Видання підготовлене ГО “Інтерньюз-Україна” за фінансової підтримки Європейського Союзу та міжнародного фонду “Відродження” в рамках грантового компоненту проєкту “Громадська синергія” під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Відео з пресконференції:

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