Міжнародний день білої тростини: підтримка людей з інвалідністю

15 жовтня, 11:00 - «круглий стіл» з нагоди Міжнародного дня білої тростини.

Організатор: ГО «ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів».

Учасники: Володимир Петровський - голова ГО «ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»; Сергій Болтівець - доктор наук, професор, голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України»; Богдан Назаренко - голова Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

Питання до обговорення:

Соціальні гарантії: забаганка чи норма міжнародного права?

Фінансова підтримка громадських організацій людей з інвалідністю: інструмент захисту суспільством людей з інвалідністю.

Рівність і недискримінація: механізм забезпечення і міра відповідальності за зловживання ресурсними можливостями.

Підсумкові матеріали:

Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів вимагає рівного доступу до фінансової держпідтримки

ВГО “Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів” вимагає рівномірної державної підтримки для всіх організацій.

Про це заявив голова організації Володимир Петровський під час круглого столу в Укрінформі.

“Сьогодні, в День білої тростини, ми мали би зосередити увагу на соціальних проблемах незрячих людей. Проте якщо країни Євросоюзу забезпечують соціальні гарантії для людей з інвалідністю, в Україні склалась ситуація, яка не відповідає міжнародним нормам і стандартам”, - сказав Петровський.

Зокрема, за його словами, пенсійне забезпечення існує, але на ці гроші прожити неможливо, а засоби реабілітації часто надаються не ті, що потрібні.

“Певні кроки робляться, але, по суті, на сьогодні ми не забезпечені засобами реабілітації. Ця тростина, яка існує, була розроблена в 1950-60-ті роки і не відповідає жодним міжнародним нормам. Є інші, досконаліші, але кошти на такі не закладаються. Нормальна тростина, з якою людина з вадами зору могла би пересуватися, коштує більше тисячі гривень”, - наголосив Петровський.

Він додав, що оздоровлення також формально є, але воно ускладнене настільки, що людині з першою групою інвалідності отримати всі відповідні підписи лікарів надзвичайно складно. Тобто, програму потрібно допрацьовувати.

Щодо проїзду, то, за його словами, на сьогодні існує норма, відповідно до якої здійснюється компенсація перевізнику з розрахунку умовної кількості пасажирів. Реально ж цифру перевезених людей не перевіряють.

“Може проїхати в транспорті 10 людей, але не 100, не тисяча, а компенсація — відповідна сума - здійснюється усім маршрутам - за 100-200-300 і так далі. Тим часом можна робити облік за прикладом Ізраїлю, де в транспорті існують відповідні апарати, але у нас в цьому ніхто не зацікавлений”, - наголосив голова громадської організації.

Він також зазначив, що на початку 1990-их років була створена "інвалідна держава в державі", яка зосередила в своїх руках практично весь фінансовий ресурс на підтримку 20-ти ВГО інвалідів. За словами Петровського, три організації зосередили у своїх руках близько 90% коштів: це всеукраїнські товариства глухих та сліпих, а також Національна асамблея інвалідів України.

“Національна асамблея інвалідів України — це якраз і є та організація, яка акумулює ті всі можливості разом з Параолімпійським комітетом. Кошти щодо всіх інвалідів фактично розподіляються однією людиною — уповноваженим Президента з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича”, - заявив Петровський.

Водночас він зазначив, що структура всеукраїнських товариств глухих та сліпих, фактично, розвалена - це більше 70-ти підприємств, які були в системі УТОС, трохи менше в системі УТОГ. Приміром, в УТОС лише одне підприємство працює регулярно, і його очолює заступник голови Центрального правління УТОС. Щодо працевлаштування людей з інвалідністю, що ситуація також сумна.

“В різні часи називають до 10% людей з інвалідністю, які працевлаштовані. Тих людей, які працевлаштовані не фіктивно, - це одиниці, навіть назвати 1% буде складно”, - сказав Петровський.

Учасники круглого столу стверджують, що це приблизно 200-300 тисяч з 3-х мільйонів людей з інвалідністю (це офіційна статистика, реально ж ця цифра, на думку учасників обговорення, набагато більша). До того ж, їм платять 50% від зарплати або взагалі нічого, а тільки нараховують стаж.

Учасники дискусії напрацювали пропозиції, пакет соціальних гарантій, з яким звертатимуться до органів державної влади.

“Це ті моменти, які відображені в пакетах соціальних гарантій, які існують за кордоном і дають можливість захистити незахищені верстви населення в розвинених державах. В переліку пакету, зокрема, пенсійне забезпечення не нижче 1-2 реальних прожиткових мінімумів; безкоштовний проїзд в міському та приміському транспорті; фінансова підтримка всеукраїнських та місцевих об’єднань громадян з інвалідністю як відокремлених підрозділів та підприємств, спілок, організацій непромислової сфери для захисту інтересів осіб з інвалідністю на засадах рівності і недискримінації”, - наголосив Петровський.

Відео заходу:

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