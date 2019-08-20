SEREBROVA SS2020. Презентація колекції
Організатори: ГО «Спільна Перемога»; бренд SEREBROVA.
Учасники: Володимир Бульба - радник міністра молоді та спорту України; Альона Сереброва - дизайнер бренду SEREBROVA; Олександр Соколинський - директор ГО «Спільна Перемога»; Ганна Афанасенко - генеральний продюсер міжнародного телеканалу «ID Fashion»; Катерина Коллєр - виконавчий продюсер компанії «GUGA Entertainment Group»; Валентин Кармінський - український фотограф.
Довідково. 24 серпня о 18:00 на Пішохідному мості (м. Київ) відбудеться показ колекції бренду SEREBROVA весна-літо 2020.
Музичним обрамленням вечора стане виступ українського гурту «ЯРРА» компанії «GUGA Entertainment Group». Також на локації проходитиме фотовиставка Валентина Кармінського.
Захід здійснюється завдяки організаційній підтримці Міністерства інформаційної політики України та національного бренда «Ukraine NOW» , Міністерства культури України, Мiнiстерства молоді та спорту України.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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