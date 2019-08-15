15 серпня, 14:00 - Забезпечення соціальних прав адвокатів

Організатори: Національна асоціація адвокатів України (Комітет підвищення професійної кваліфікації адвокатів); Всеукраїнська професійна спілка адвокатів України.

Учасники: Надія Корінна - голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України; Олена Сібільова - модератор, голова Комітету підвищення професійної кваліфікації адвокатів; Петро Рябенко - голова Ради адвокатів м. Києва; Ганна Леус – адвокат; Олександр Готін - голова Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу при Національній асоціації адвокатів України; Костянтин Носов - адвокат, юрисконсульт в міжнародній групі компаній «Matrapac»; Олександр Кукоба - суддя Полтавського окружного адміністративного суду; Михайло Дяденко - представник НААУ при Верховній раді України; Олексій Ющенко - голова Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності; Тетяна Шолкова - представник ДФС.

Коротко. Учасники «круглого столу» розглянуть питання захисту соціальних прав адвокатів та сплати адвокатами єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проблеми суміщення статусів адвоката і фізичної особи-підприємця, адвоката і найманого працівника, адвоката і учасника адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання тощо.

Зустріч буде спрямовано на обговорення актуальних проблемних питань у зазначеній сфері, розвитку та співпраці з Всеукраїнською професійною спілкою адвокатів України, дослідження міжнародного досвіду у сфері захисту соціальних прав адвокатів. За результатами заходу буде прийнято відповідне звернення (резолюцію), спрямоване на вирішення вказаних проблемних питань.

Підсумкові матеріали:

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