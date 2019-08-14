«Шаную воїнів, біжу за героїв України – 2019»: забіг у пам'ять про загиблих киян

14 серпня, 10:00 - «Шаную воїнів, біжу за героїв України – 2019»: деталі проведення патріотичного заходу в пам'ять про загиблих воїнів

Організатори: Міністерство у справах ветеранів України; ГО «Славетні епохи України»; КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»; ГО «Українська асоціація інвалідів АТО».

Учасники: Олена Шкрабтак - представник відділу у м. Києві Міністерства у справах ветеранів України; Олег Дурмасенко – голова ГО «Славетні епохи України», батько загиблого Героя Олексія Дурмасенка; Володимир Примаченко – завідувач сектору у м. Києві Територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерства у справах ветеранів; Василь Вірастюк - український спортсмен, дворазовий володар титулу «Найсильніша людина світу»; Руслан Боровик – завідувач сектору спортивної реабілітації КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»; Сергій Тріскач – голова ГО «Українська асоціація інвалідів АТО»; Вадим Сторожук – депутат Київської міської ради; Тарас Козлишин - заступник голови правління ГО «Українська асоціація інвалідів АТО», суддя забігу; Костянтин Вінніченко – помічник Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, модератор.

Коротко. Учасники пресконференції обговорять важливість, умови участі та деталі проведення патріотичного заходу в пам'ять про загиблих воїнів.

Забіг відбудеться 25 серпня. Старт о 10:00 на Трухановому острові у Києві.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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