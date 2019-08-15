Держфінанси на місцевому рівні: чи важливий громадський контроль? Презентація результатів проєкту

15 серпня, 9:00 - Презентація результатів проєкту «Громадський контроль за використанням державних фінансів на місцевому рівні»

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Спікери: Ірина Степанова – координатор проєкту; Єгор Киян - експерт з економічних питань МЦПД.

До участі запрошені: представники місцевих органів влади, неурядових організацій, громадські активісти та експерти.

Коротко. Учасники заходу презентують результати проєкту «Громадський контроль за використанням державних фінансів на місцевому рівні», представлять комплексні розслідування, обговорять проблеми та історії успіху проведених 12 антикорупційних розслідувань у різних регіонах.

Крім того, вони розкажуть про перспективи та роль громадського контролю за використанням державних фінансів на місцевому рівні в Україні.

Довідково. Мета проєкту «Громадський контроль за використанням державних фінансів на місцевому рівні» - заохочення участі громадян у нагляді за використанням державних фінансів на регіональному рівні завдяки розвитку навичок місцевих активістів в Україні, підтримці індивідуальних та спільних антикорупційних розслідувань.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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