Здорова молодь – гідність нації!
Організатори: Всеукраїнський Патріотичний Рух «Гідність Нації» та Міністерство інформаційної політики України.
Учасники: Альона Гребенчукова - голова Подільської районної організації Товариства Червоного Хреста України у м. Києві; Георгій Зантарая - чемпіон світу та Європи з дзюдо; Володимир Курач - директор департаменту Всеукраїнського Патріотичного Руху «Гідність Нації»; Леонід Крисов - методист відділення методичного забезпечення соціальної роботи; Оксана Придатко - психолог, КМНЛ «СОЦІОТЕРАПІЯ», психотерапевт; Ярмак - співак; Олексій Синенко - головний спеціаліст сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП; Світлана Литовченко - БО "Самостійна Україна", модератор; представник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
До участі запрошуються: представники ЗМІ, громадські організації, молодіжні об’єднання, представники правоохоронних органів, активісти, волонтери, представники Міністерства охорони здоров'я України, мешканці Києва.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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