«Під вільним небом!» Старт шостого Всеукраїнського фестивалю #ШеФест2019

13 серпня, 11:00 - Пресконференція присвячена Старту шостого Всеукраїнського фестивалю #ШеФест2019

Організатор: Міністерство молоді та спорту України.

Учасники: Олександр Ярема - заступник міністра молоді та спорту України; Дмитро Колоша - очільник фестивалю; Юлія Капшученко-Шумейко - засновниця фестивалю; Ірина Савченко - професор кафедри української літератури НПУ імені М.П.Драгоманова; Ярослав Джусь - лідер гурту «Шпилясті Кобзарі», бандурист, учасник фестивалю.

Коротко. Під час пресконференції буде оголошено учасників та програму Всеукраїнського фестивалю Ше.Fest, який вже вшосте відбудеться на батьківщині Тараса Шевченка.

Довідково. Фестиваль проходитиме 17-18 серпня у селі Моринці Звенигородського району Черкаської області. Для відвідувачів фестивалю вдень і вночі працюватимуть 10 локацій. На Просвітницькій галявині протягом двох днів з 12:00 до 18:00 відбудуться гутірки з відомим казкарем Сашком Лірником, Василем Шкляром, Богданом Бенюком, музичні виступи гуртів «Сонце в кишені», «Джулай 8», лекції, поетичний Ше.Батл, благодійний Ше.Аукціон, презентація книги та фільму «Тарас. Повернення» та багато іншого.

Захід відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Черкаської обласної державної адміністрації.

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Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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