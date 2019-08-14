14 серпня, 11:00 - Ресоціалізація та реінтеграція до мирного життя ветеранів АТО/ООС. «Будинки ветеранів»

Організатор: Міністерство у справах ветеранів, БФ «Стабілізейшн Суппорт Сервісез».

Учасники: Оксана Коляда – заступниця міністра у справах ветеранів; Ірина Лоюк – юристка, експертка з адвокації; Юлія Толмачова – регіональна координаторка «Будинку ветеранів» м. Житомир; Ілля Шполянський - регіональний координатор «Будинку ветеранів» м. Миколаїв; Олександр Голопотелюк - регіональний координатор «Будинку ветеранів» м. Одеса; Микола Капінос - регіональний координатор «Будинку ветеранів» м. Рівне.

Коротко. На заході відбудеться презентація звіту за результатами моніторингових візитів до «Будинків ветеранів» та буде окреслена розробка державної політики зі створення просторів «Будинків ветеранів» як частини програми з ресоціалізації та реінтеграції ветеранів до мирного життя.

Довідково. Ініціатива «Будинки ветеранів» започаткована Міністерством у справах ветеранів та реалізується у співпраці з регіональними неурядовими організаціями. Ініціатива зосереджена на наданні допомоги ветеранам АТО/ООС та їхнім сім'ям з метою забезпечення їхньої ефективної реінтеграції у мирне життя. Це включає заохочення активної участі у соціально-економічному розвитку місцевих громад шляхом довгострокового підходу, що реалізується у три етапи. Разом із нашими партнерами у Миколаївській, Житомирській, Рівненській та Одеській областях ми надаємо послуги ветеранам та їхнім сім'ям.

Koнтaктнa ocoбa - Oлeнa Macoн, omason@radnyk.org, +38 (093) 357-89-99.

Вебсайт Міністерства у справах ветеранів: https://mva.gov.ua/ua

Вебсайт БФ «Стабілізейшн Суппорт Сервісез»: http://sss-ua.org

Вебсайт програми «Радники»: http://radnyk.org/

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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