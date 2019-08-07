Перший Міжнародний міні-футбольний турнір Europen Builders Cup 2019 (Київ, стадіон ім. В.Баннікова, головна арена)

7-11 серпня - Перший Міжнародний міні-футбольний турнір Europen Builders Cup 2019. Организатор: Футбольна Асоціація Будівельників України за підтримки Конфедерації будівельників України.

Амбасадором Першого кубку Європи виступить Олександр Шовковський.

Коротко. На турнірі будуть розіграні два кубки: Кубок будівельників Europian Builders Cup та Європейський Кубок будівельників Europian Builders Cup 35+ Seniors. У чемпіонаті планується участь 12 європейських команд та 4 українські будівельні компанії. Під час заходу проходитиме Чемпіонат Європи з футбольного фристайлу. Програмою передбачені благодійний матч, встановлення рекорду, фуд-корти, розваги для всієї сім'ї, лотерея на розіграш супер-призу, гала-вечеря та концертна програма.

Київ, стадіон ім. В.Баннікова, головна арена.