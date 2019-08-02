2 серпня, 11:00 - Ситуація навколо засобів індивідуального бронезахисту ЗСУ

Організатор: Науково-виробниче підприємство «Темп-3000».

Учасники: Юрій Євтушенко - засновник ТОВ "НВП "ТЕМП-3000"; Анатолій Стрельченко - заступник директора ТОВ "НВП "ТЕМП-3000"; Сергій Гаценко - заступник голови правління ГС «Всеукраїнська Асоціація організацій учасників АТО «Мужність»; Тарас Степура - Громадська організація "СЗСУ "Булат"; Кирило Фесик - адвокат.

Запрошені: представники Ради Національної безпеки та оборони, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної гвардії України. А також представники профільних наукових та експертних установ.

Питання для обговорення:

- Проведення процедури закупівлі бронежилетів «Корсар М3с-1-4» та відповідність їх технічним вимогам замовника (Міністерство оборони України)

- Порядок постачання та етапи перевірки бронежилетів «Корсар М3с-1-4» згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003.

- Підсумки експлуатації вітчизняних бронежилетів у 2002-2019 роках.

- Активна та цілеспрямована дискредитація вітчизняних ЗІБЗ. Хто замовник і кому це насправді вигідно?

Коротко. Представники ЗМІ матимуть можливість ознайомитися зі зразками продукції, яку виготовляє НВП «Темп-3000» та отримати відповіді на будь-які запитання щодо якості бронежилетів «Корсар М3с-1-4» з перших вуст засновника підприємства-виробника бронежилетів.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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