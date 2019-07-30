30 липня, 10:00 - Завершення першого етапу розвитку телерадіомовлення на прикордонних територіях України

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Учасники: Уляна Фещук - заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Сергій Костинський - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Максим Онопрієнко - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Юлія Нечипоренко – модератор.

Коротко. Національна рада в рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при МІП поставила мету забезпечити вітчизняним FM-радіомовленням і кабельним телебаченням майже 6 млн громадян України, які проживають в 16 областях уздовж українського кордону.

Проєкт охопив 92 прикордонних райони, частина з яких межують із країною-агресором. Про результати проведеного Національною радою аудиту поширення українського радіомовлення та кабельного телебачення на цих територіях спікери розкажуть під час пресконференції.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк