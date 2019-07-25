Компанія «АГТ» направить 240 млн кубометрів природного газу на ПАТ «ОПЗ» для переробки за давальницькою схемою

Компанія «АГТ» направить 240 млн кубометрів природного газу на ПАТ «ОПЗ» для переробки за давальницькою схемою

Укрінформ
25 липня, 16:00 - Компанія  «АГТ» направить 240 млн кубометрів природного газу на ПАТ «ОПЗ» для переробки за давальницькою схемою»

Організатор: ТОВ «Агро Газ Трейдінг».

Учасники: Володимир Колот – партнер компанії ТОВ «Агро Газ Трейдінг»; Олександр Горбуненко – генеральний директор ТОВ «Агро Газ Трейдінг»; Євген Асташев – заступник голови Фонду державного майна України; Володимир Вакеряк – заступник директора з економіки та фінансів ПАТ «ОПЗ»;  Микола Щуріков – перший заступник директора ПАТ «ОПЗ».

Відео заходу:

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