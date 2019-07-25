25 липня, 16:00 - Компанія «АГТ» направить 240 млн кубометрів природного газу на ПАТ «ОПЗ» для переробки за давальницькою схемою»

Організатор: ТОВ «Агро Газ Трейдінг». Учасники: Володимир Колот – партнер компанії ТОВ «Агро Газ Трейдінг»; Олександр Горбуненко – генеральний директор ТОВ «Агро Газ Трейдінг»; Євген Асташев – заступник голови Фонду державного майна України; Володимир Вакеряк – заступник директора з економіки та фінансів ПАТ «ОПЗ»; Микола Щуріков – перший заступник директора ПАТ «ОПЗ». Відео заходу: