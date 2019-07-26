26 липня, 10:30 - Знищення чи знущання? – мешканці Кривого Рогу про екологічну ситуацію в місті

Організатор: Андрій Богданов. Учасники: Андрій Богданов - голова спілки об’єднань громадян «Асоціація громадських організацій «Екологічна перспектива регіону»; Едуард Горьовий - заступник голови Громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя»; Сергій Іванченко - голова незалежної первинної профспілкової організації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; небайдужі мешканці Кривого Рогу. Підсумкові матеріали: Відео з прес-конференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк