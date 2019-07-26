26 липня, 13:00 - Тиск на бізнес в українських портах - унормоване повсякдення?

Організатор: Асоціація "Морська палата України".

Учасники: В’ячеслав Кісловський – виконавчий віцепрезидент Асоціації «Морська Палата України»; Ілля Тихонов – виконавчий директор Асоціації «Морська Палата України»; Ігор Сібрін – директор Асоціації «Український морський Союз»; Андрій Галущак - державний секретар, Міністерство інфраструктури України; Віктор Берестенко - Асоціація Міжнародних Експедиторів України (АМЕУ); Лариса Біломитцева - керівник секретаріату Асоціації «Морська Палата України».

Коротко. Новопризначені капітани морських портів активно нав’язують морському бізнесу додаткові, незаконноплачувані послуги. Вони примушують усіх морських агентів укладати зі створеним Морською адміністрацією ДП «Моррічсервіс» договори з «надання послуг» з оформлення заходу в порт та відходу з порту морських суден, в тому числі й іноземних судновласників.

На підставі чого так діють нові капітани морських портів? Чиї інструкції та накази виконують, нехтуючи вимогами українського законодавства?

Довідково. Асоціація "Морська палата України" - самоврядна незалежна організація, яка об'єднує підприємців, які здійснюють діяльність перевезення вантажів і пасажирів, буксирування, вантажопереробки, навчання, підготовки галузевих фахівців, інші види діяльності в сфері торгового мореплавання.

Контактна особа: Біломитцева Лариса Валентинівна

Додаткова інформація за телефонами: +38 050 419 7657; +38 097 746 1976; e-mail: info@mpu.in.ua

https://mpu.in.ua/index.php/ru/

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Відео з прес-конференції:

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