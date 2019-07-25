25 липня о 13:00 відбудеться пресконференція на тему: "Агродотації: хто залишив малого та середнього фермера без дотацій" (Зала 1).

Організатор: ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада».

Учасники: Михайло Соколов - заступник голови ВАР; Ганна Лавренюк - віцепрезидент Асоціації виробників молока; Тетяна Козаченко - адвокат, член ради громадського контролю НАБУ.

Коротко. Під час пресконференції представники ВАР ознайомлять присутніх із реальним станом речей у сфері державних дотацій.

Довідково. 22 липня громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада» подала апеляцію на рішення окружного адміністративного суду Києва, який відмовив у задоволенні позову ВАР до Кабінету Міністрів України про визнання протиправними та скасуванні постанов №86, №106 та №107 від 07.02.2018, згідно із якими розподілялись державні дотації в агросекторі.

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