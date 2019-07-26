«Бойові родини». Цикл документальних фільмів про військові частини ЗС України
Укрінформ
26 липня, 12:00 - Створення циклу документальних фільмів про військові частини ЗС України «Бойові родини»
Організатор: Міністерство оборони України
Учасники: Юлія Федів - виконавчий директор Українського культурного фонду; Олександр Дріз - продюсер проекту документальних фільмів «Бойові родини»; Марина Польшина - режисер монтажа документальних фільмів «Бойові родини».
Коротко. Учасники пресконференції поведуть мову про роботу над новим циклом героїко-патріотичних телевізійних документальних фільмів «Бойові родини», який створюється за сприяння Збройних Сил України та підтримки Українського культурного фонду.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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