«Бойові родини». Цикл документальних фільмів про військові частини ЗС України

26 липня, 12:00 - Створення циклу документальних фільмів про військові частини ЗС України «Бойові родини»

Організатор: Міністерство оборони України

Учасники: Юлія Федів - виконавчий директор Українського культурного фонду; Олександр Дріз - продюсер проекту документальних фільмів «Бойові родини»; Марина Польшина - режисер монтажа документальних фільмів «Бойові родини».

Коротко. Учасники пресконференції поведуть мову про роботу над новим циклом героїко-патріотичних телевізійних документальних фільмів «Бойові родини», який створюється за сприяння Збройних Сил України та підтримки Українського культурного фонду.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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