10 ідей для нової влади. Експертна дискусія

25 липня, 11:00 - 10 ідей для нової влади

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД).

Учасники: експерти МЦПД - Василь Філіпчук, Ігор Петренко, Максим Степаненко, Єгор Киян.

До участі запрошені: провідні експерти Інституту глобальних трансформацій, VoxUkraine, «Інституту майбутнього», Інституту соціології НАН України та інші представники аналітичних центрів та громадського сектору.

Питання до обговорення:

Конституційна реформа – наріжний камінь якісних змін в країні.

Виклики для завершення децентралізації.

Реформа парламенту.

Свобода слова в умовах олігархізації ЗМІ.

Чи можливо задовольнити очікування суспільства на швидке та якісне покращення рівня життя?

Коротко. Експерти МЦПД представлять топ-10 ключових питань порядку денного української політики на найближчий рік.

Результатом роботи «круглого столу» стане документ із десятьма пріоритетами для нової влади від громадського сектору, який буде переданий представникам нової влади.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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