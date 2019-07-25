«Духовне проміння». Презентація культурно-мистецького проєкту

25 липня, об 11:00 - Презентація масштабного культурно-мистецького проєкту «Духовне проміння»

Організатор: Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Учасники: Жанна Румко - заступниця директора Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (КМЦНТКД), магістр державного управління, тренер культурологічних практик; Анатолій Матвійчук - кандидат історичних наук, член СПУ, народний артист України; Світлана Ільчук - завідуюча сектором естрадно-циркового мистецтва КМЦНТКД, іміджолог, тренер філософських практик; Анатолій Суханов - художній керівник Київської театральної школи-студії, актор і режисер Київського академічного театру «Колесо», викладач-методист; Діана Маринич - фахівець першої категорії Київського національного Києво-Печерського заповідника; Олег Топилко - начальник відділу музейно-освітньої роботи Київського національного Києво-Печерського заповідника; Ольга Піддубчак - кандидат наук з державного управління, президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»; Влада Литовченко - почесний президент Міжнародного фестивалю-академії дитячої кіно-театральної творчості «Золотий ключик»; Олександр Махотін - генеральний продюсер фестивалю-академії «Золотий ключик», член НСКУ; Алла Виноградна - партнер фестивалю-академії «Золотий ключик», голова ГО «Місія зі збереження культурної спадщини етноспільнот України «Скрижалі»; Наталія Смага – член НСХУ; Тамара Семенова - викладач, волонтер Університету третього віку; Світлана Кришталь - завідуюча сектором образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; Лідія Гончарук - майстер вишивки; Лариса Костенко - майстриня вишивки, носій нагороди – «Золота голка України»; Людмила Демченко - художній керівник вокального ансамблю «Зерно любові» Територіального центру соціального обслуговування населення Голосіївського району м. Києва.

Довідково. Мета культурно-мистецького проєкту «Духовне проміння» - донести до громадськості православні традиції в історії розвитку українського суспільства, неподільність українського народу, його єдність навколо ідеї сильної держави і віри.

Програма святкування:

- 20 липня до Дня Хрещення Київської Русі-України о 15:00 в Великій Лаврській дзвіниці (вул. Лаврська, 9) відбудеться святкове відкриття тематичної виставки «Духовна спадщина українського народу», яка триватиме до 29 липня;

- 28 липня 2019 року з 15:00 до 19:00 на сцені культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» (вул. Лаврська, 41) буде проведено фестиваль духовної християнської музики та співу «Духовні піснеспіви»;

- 29 липня з 12:00 до 13:30 – флешмоб (колона Магдебурзького права, пам’ятник Хрещення Русі, нижній пам’ятник князю Володимиру).

Итоговые материалы:

Видео круглого стола:

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