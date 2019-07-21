Позачергові вибори до Верховної Ради: моніторинг дотримання виборчих прав громадян України

21 липня, 16:00 - Пресбрифінг щодо моніторингу дотримання виборчих прав громадян України під час позачергових виборів народних депутатів України 2019

Спікер: Людмила Денісова - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Людмила Левшун - керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Вячеслав Петльований - представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк