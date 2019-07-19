Виборча кампанія напередодні дня голосування: агітація, порушення та судові розгляди

19 липня об 11:00 відбудеться пресконференція щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування (Зала 1).

Організатор: Громадянська мережа «ОПОРА».

Учасники: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Клюжев - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі ОПОРА; Роберт Лорян - аналітик даних Громадянської мережі «ОПОРА».

Коротко. Під час заходу експерти Громадянської мережі «ОПОРА» презентують звіт щодо формування та роботу дільничних виборчих комісій, агітаційну діяльність суб’єктів виборчого процесу та виявлені порушення під час кампанії. Крім того, представники організації розкажуть про судові розгляди, а також представлять аналіз агітації у соціальних мережах.

Довідково. Спостереження Громадянської мережі «ОПОРА» спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Організація проводить масштабну кампанію спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради. З моменту офіційного старту виборчої кампанії до спостереження залучено 253 спостерігачі по всій країні. В день голосування 21 липня 2019 року до них долучаться ще понад 1 500 спостерігачів. Вони також здійснюватимуть паралельний підрахунок голосів (PVT – parallel vote tabulation) з метою отримання результатів виборів.

Крім того, експерти Громадянської мережі «ОПОРА» моніторять використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, навчають правоохоронні органи щодо особливостей виборчого процесу. Також вони запустили мережу громадських омбудсменів із захисту виборчих прав громадян, оцінили виконання Україною рекомендацій міжнародних місій щодо виборчої реформи та займаються просвітою виборців.

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