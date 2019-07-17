Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики - спільні рішення. Експертна нарада

17 липня, 12:00 - Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики - спільні рішення

Коротко. Мета наради - окреслити найбільш нагальні питання у сфері безпеки інформаційного простору України та налагодити постійний діалог і збір пропозицій від експертів для підготовки законопроектів майбутніми народними депутатами з профільних комітетів.

Подібні експертні зустрічі будуть корисні для підготовки дієвих рішень відповідними державними установами.

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