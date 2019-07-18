EUROPEAN BUILDERS CUP 2019. Перший міжнародний міні-футбольний турнір Європи

18 липня, 14:00 - Проведення першого міжнародного міні-футбольного турніру Європи EUROPEAN BUILDERS CUP 2019

Організатор: Футбольна асоціація будівельників України.

Учасники: Олександр Шовковський - легенда Українського футболу, амбасадор EUROPEAN BUILDERS CUP 2019; Лев Парцхаладзе - заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Вадим Костюченко - перший віцепрезидент Української асоціації футболу; Володимир Свірський - президент Футбольної асоціації будівельників України; Віктор Цой - керівник відділу продажу компанії ERREA.

Довідково. EUROPIAN BUILDERS CUP 2019 – це дводенний чемпіонат клубних Європейських будівельних компаній та команд. На турнірі будуть розіграні два кубки: Кубок будівельників EUROPIAN BUILDERS CUP (до змагань в якому допускаються гравці всіх вікових категорій) та Європейський Кубок будівельників EUROPIAN BUILDERS CUP 35+ SENIORS (до змагань в якому допускаються тільки гравці які досягли 34 річного віку).

В чемпіонаті планують брати участь 12 європейських команд та 4 українські будівельні компанії. В EUROPIAN BUILDERS CUP 35+ SENIORS планується участь від 8 до 12 європейських команд не залежно від країни, яку вони представляють. Амбасадором Першого кубку Європи виступить Олександр Шовковський.

Чемпіонат пройде з 7 по 11 серпня на стадіоні ім. Баннікова (м. Київ, Будинок футболу, провулок Лабораторний, 7а).

Формат заходу – FAMILY SPORTS WEEKEND.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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