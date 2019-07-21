Національний екзит-пол`2019 – парламентські вибори. Поточний звіт про перебіг опитування

21 липня о 14:00 відбудеться пресконференція на тему: «Національний екзит-пол`2019 – парламентські вибори» (Зала 1).

Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Укрінформ.

Учасники: Ірина Бекешкіна - директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Ольга Айвазовська – голова Правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Євген Бистрицький - голова Наглядової Ради Національного екзит-полу`2019; Тетяна Пясковська - PR-менеджер КМІСу; Андрій Горбачик - член Наглядової Ради Національного екзит-полу`2019; Олексій Кошель – голова КВУ.

Модератор: Юрій Горбань – прессекретар Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

Коротко. Пресконференція, присвячена поточному звітуванню про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць, ймовірним проблемам та складнощам, що можуть виникнути в інтерв’юерів під час збору даних.

Національний екзит-пол під час парламентських виборів-2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

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Пресконференція буде транслюватись онлайн на сайті Укрінформ за посиланням: https://www.ukrinform.ua/block-conferences та на головній сторінці сайту в блоці Пресцентр і на YouTube-каналі Укрінформ за посиланням: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

По закінченню онлайн-трансляції, відео з пресконференції буде доступне за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1LEKVsP-ElaD4GldpiX9PhnJX-fd-6m1L

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