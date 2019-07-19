19 липня, 10:00 - Презентація попереднього аналізу виборчих фондів політичних партій

Організатор: Рух «Чесно».

Учасники: Віта Думанська — координаторка Руху «Чесно»; Ігор Фещенко — провідний аналітик з партійних фінансів Руху «Чесно»; Олена Нікуліна — аналітик з партійних фінансів Руху «Чесно».

Коротко. Учасники заходу розкажуть про основних донорів політичних партій та їх основні статті витрат, а також презентують інструмент візуалізації фінансових звітів кандидатів у парламент.

Додаткова інформація за тел.: 0509979360 (Юлія).

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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