Освітній проєкт «Від ідеї до екрану»: про становлення українського кіномистецтва

16 липня, 14:00 - Зустріч команди освітнього проєкту «Від ідеї до екрану»

Організатор: «Тернопільська кінокомісія».

Учасники: Леонід Бицюра - голова Асоціації кінокомісій України та «Тернопільської кінокомісії»; Володимир Бакум - режисер та автор сценарію фільму «Тумани»; Ольга Світлична - режисер та автор сценарію фільму «Час собак»; Кирил Гриша- режисер та автор сценарію фільму «Остання війна»; Ольга Логвиновська - програмний менеджер програми "Підсилення потужності аудіовізуального сектору "Українського культурного фонду".

Коротко. Учасники розкажуть про роль і місце Асоціації кінокомісій України для становлення українського кіномистецтва, про свій особистий шлях «Від ідеї до екрану» та «Тернопільську кінокомісію», що розпочинає освітній проєкт .

Довідково. Проєкт «Від ідеї до екрану» об’єднав трьох молодих творців - студентів та випускників КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

Кирил Гриша, Володимир Бакум та Ольга Світлична у співпраці з досвідченими наставниками створять три короткометражні фільми. Усі стрічки об’єднує одна наболіла і гостра тема —життя звичайних українців в умовах військової агресії на сході України.

Фільми будуть зняті у серпні-вересні 2019 року. Місця зйомок: Київська, Полтавська та Хмельницька області.

Проєкт «Від ідеї до екрану» підтримав Український культурний фонд - державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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