Порядок денний нової Верховної Ради: яким буде законодавство щодо Інтернету? Пропозиції стейкхолдерів
Організатори: Міністерство інформаційної політики України; ГО «Інтерньюз-Україна».
Учасники: Дмитро Золотухін - заступник міністра інформаційної політики України; Віталій Мороз - керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна»; Олександр Федієнко - голова правління ІнАУ; Андрій Соломаха - член правління ІнАУ; Людмила Панкратова - юристка ІРРП; Ігор Розкладай - юрист ЦЕДЕМ; Павло Моісеєв - директор з правових питань ГО «Інтерньюз-Україна»; Віта Володовська - юристка Лабораторії цифрової безпеки; Роман Головенко - юрист ІМІ.
Питання до обговорення:
Чи варто розраховувати на активність Верховної Ради 9 скликання в сфері інформаційного простору та управління інтернетом?
Чи підвищиться якість законодавства щодо інформаційного простору та інтернету в Україні в 2019-2022 роках?
Які законопроекти потрібні в новому парламенті: погляд Держспецзв’язку та медійних організацій.
Чи відповідатимуть законодавчі ініціативи в Україні сучасним міжнародним практикам в питаннях управління інтернету?
Коротко. Під час «круглого столу» Дмитро Золотухін наголосить на ініціативах та пропозиціях щодо інформаційного простору та Інтернету, які адвокувало міністерство, у свою чергу Віталій Мороз зробить огляд законопроектів щодо інтернету у 2017-2019 роках.
Також медіаексперти, урядові спеціалісти та представники громадянського суспільства обговорять бачення порядку денного для Верховної Ради України 9 скликання й запропонують ефективні механізми співпраці народних депутатів з представниками профільних держустанов, організацій громадянського суспільства та приватного сектору (IT-галузь).
Довідково. У попередні роки народні депутати ухвалили низку законопроектів, що стосувалися питання інформаційного простору та функціонування інтернету, однак на деякі з них ( #6688, #6676 ) слідувала жорстка реакція з боку приватного сектору (IT-галузь) та громадянського суспільства.
В березні 2016 року Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України», а у травні 2018 року набув чинності закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» – це перші кроки в побудові системи кібербезпеки в Україні.
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
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