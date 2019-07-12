12 липня, 12:30 - Збереження та модернізація Національної академії державного управління при Президентові України

Організатор: Ініціативна група.

Спікери: Ярослав Лащук, Володимир Волошин - випускники Національної академії державного управління при Президентові України.

Коротко. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України проінформують про результати «круглого столу», на якому разом із професорсько-викладацьким складом Академії обговорювали перспективи розвитку та модернізації навчального закладу. З напрацьованими висновками вони звернуться до Президента України.

Підсумкові матеріали:

Відео брифінгу:

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