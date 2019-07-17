Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019

17 липня, 10:00 - Тенденції парламентської кампанії-2019

Організатори: ГО «Детектор медіа»; ГО «Інститут масової інформації».

Учасники: Наталія Лигачова - голова ГО «Детектор медіа»; Галина Петренко - директорка ГО «Детектор медіа»; Ярослав Зубченко - експерт ГО "Детектор медіа"; Оксана Романюк - виконавча директорка ГО «Інститут масової інформації»; Олена Голуб - керівниця аналітичного відділу ГО «Інститут масової інформації»; Світлана Єрьоменко - виконавча директорка Інституту Демократії ім. Пилипа Орлика; Ольга Айвазовська – голова Громадянської мережі «ОПОРА».

Коротко. Виборча кампанія припала на літо — період політичного затишшя, зменшення кількості новин та зниження активності аудиторії. Тому політичний піар стає чи не головним наповнювачем для випусків новин та підсумкових тижневиків. Кількість матеріалів з ознаками замовності та прихованої агітації в теленовинах вже на початку червня побила рекорди президентської кампанії. Й без того рекордна кількість політичних ток-шоу ще дужче зросла. Учасники пресконференції детально розкажуть про ці та інші тенденції парламентської кампанії-2019.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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