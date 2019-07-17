17 липня, 12:00 - Cоцмережі про #вибори: за що голосує Фейсбук, Інстаграм та «ВКонтакте»

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна».

Учасники: Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна»; Володимир Єрмоленко - головний редактор онлайн-платформи «UkraineWorld»; Ірина Матвіїшин - експертка аналітичного відділу ГО «Інтерньюз-Україна»; Євген Мусієнко - директор аналітичної компанії «Singularex».

Питання до обговорення:

Кого з політиків критикують користувачі Facebook?

Хто з партій домінує в Instagram?

Які топові теми у зв’язку з виборами підіймаються у Facebook та Instagram?

Як до проросійської риторики деяких українських партій ставляться користувачі VK? Наскільки видимим є вплив російської пропаганди?

Що і як обговорюють в українському сеґменті VK, попри санкції?

Які емоції домінують в обговореннях користувачів щодо різних політичних сил?

Коротко. Учасники пресконфереції презентують результати дослідження українського сегменту соцмереж.

У дослідженні проаналізовано 5,6 млн постів від користувачів, які позначили Україну як країну свого проживання.

Додаткова інформація за тел.: 063-631-96-95, e-mail: nushchapivska@internews.ua (Надія Ущапівська).

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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