Cоцмережі про #вибори: за що голосує Фейсбук, Інстаграм та «ВКонтакте»
Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна».
Учасники: Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна»; Володимир Єрмоленко - головний редактор онлайн-платформи «UkraineWorld»; Ірина Матвіїшин - експертка аналітичного відділу ГО «Інтерньюз-Україна»; Євген Мусієнко - директор аналітичної компанії «Singularex».
Питання до обговорення:
Кого з політиків критикують користувачі Facebook?
Хто з партій домінує в Instagram?
Які топові теми у зв’язку з виборами підіймаються у Facebook та Instagram?
Як до проросійської риторики деяких українських партій ставляться користувачі VK? Наскільки видимим є вплив російської пропаганди?
Що і як обговорюють в українському сеґменті VK, попри санкції?
Які емоції домінують в обговореннях користувачів щодо різних політичних сил?
Коротко. Учасники пресконфереції презентують результати дослідження українського сегменту соцмереж.
У дослідженні проаналізовано 5,6 млн постів від користувачів, які позначили Україну як країну свого проживання.
Додаткова інформація за тел.: 063-631-96-95, e-mail: nushchapivska@internews.ua (Надія Ущапівська).
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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