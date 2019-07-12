«Світ без обмежень». Презентація фотовиставки

12 липня, 14:30 - Презентація фотовиставки «Світ без обмежень»

Організатори: Міністерство інформаційної політики України; Програма ООН із відновлення та розбудови миру.

Учасники: Інна Сердюкова - заcтупниця директора Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА; Людмила Василенко - завідувачка сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України; Анна Борова - представниця Програми ООН з відновлення і побудови миру (UN RPP); Світлана Фоміна - директорка Державного центру реабілітації людей з інвалідністю «Донбас»; Надія Паламарчук - голова громадської організації «Донецька обласна організація інвалідів ВОІ СОІУ»; Микола Надуличний - голова Луганської обласної асоціації організацій людей з інвалідністю, м Сєвєродонецьк.

Модератор: Андрій Куликов – журналіст, радіоведучий.

Коротко. Фотовиставка «Світ без обмежень» реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру у партнерстві з Міністерством інформаційної політики України, за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фотовиставка стала можливою за результатами проведення фестивалю-конкурсу «Світ без обмежень» , який проходив у Донецькій та Луганській областях України у травні цього року.

Представлення світлин має на меті сприяти інтеграції та соціальній реабілітації людей з інвалідністю, а також формування культури інклюзивності соціального життя в країні.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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