Захист громадських активістів в Україні: поточний стан та перспективи. Панельна дискусія (вул. Інститутська 21/8)

15 липня о 14:00 відбудеться панельна дискусія на тему: «Захист громадських активістів в Україні: поточний стан та перспективи» (м. Київ, вул. Інститутська 21/8, конференц-зала Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Організатори: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Учасники: Людмила Денісова - Уповноважений ВРУ з прав людини; Андрій Мамалига - представник Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства; Олександр Павліченко - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; Метью Шааф - директор представництва «Freedom House» в Україні; Марія Гур’єва - речниця «Amnesty International» Україна; Володимир Чемерис, Голова ВГО Інституту «Республіка»; Людмила Тягнирядно - комунікаційна менеджерка київського офісу австралійсько-німецької громадської організації «Blueprint for Free Speech», головна редакторка інтернет-проектів «Українського радіо»; Ганна Рожкова - координатор проектів в Асоціації УМДПЛ; Любов Галан - координаторка проектів Центру громадянських свобод; В'ячеслав Ліхачов - аналітик Центру прав людини «ZMINA».

Час: 14:00 - 18:00.

Питання до обговорення:

Стан захисту громадських активістів у 2018-першій половині 2019 років.

Заходи, вжиті державою щодо захисту та безпечної діяльності активістів. Їх результативність.

Діяльність організацій громадянського суспільства (в т.ч. започатковані громадські ініціативи) у контексті захисту та безпечної діяльності активістів. Досягнення, здобутки та проблемні питання.

Причини неефективного розслідування нападів на громадських активістів.

Превенція нападів на активістів.

Спільні дії влади і громадськості щодо безпеки активістів у майбутньому.

Захід проводиться за підтримки представництва «Freedom House» в Україні.

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