11 липня, 14:30 - Національний екзит-пол`2019 – парламентські вибори

Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Укрінформ.

Учасники: Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Андрій Биченко – директор соціологічної служби Центру Разумкова; Євген Бистрицький – представник Наглядової Ради проєкту «Національний екзит-пол`2019»; Володимир Паніотто – генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.

Питання до обговорення:

Методика проведення екзит-полу.

Що забезпечить об`єктивний результат?

Інформаційне забезпечення та порядок оприлюднення результатів.

Довідково. Пресконференція «Національний екзит-пол’2019 - парламентські вибори» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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