Національний екзит-пол‘2019 - парламентські вибори
Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Укрінформ.
Учасники: Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»; Андрій Биченко – директор соціологічної служби Центру Разумкова; Євген Бистрицький – представник Наглядової Ради проєкту «Національний екзит-пол`2019»; Володимир Паніотто – генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.
Питання до обговорення:
Методика проведення екзит-полу.
Що забезпечить об`єктивний результат?
Інформаційне забезпечення та порядок оприлюднення результатів.
Довідково. Пресконференція «Національний екзит-пол’2019 - парламентські вибори» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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