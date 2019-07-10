Щодо скасування тарифів ДП «НЕК «Укренерго»: що буде з відновлювальною енергетикою України?

10 липня, 11:00 Щодо рішення про скасування тарифів ДП «НЕК «Укренерго»

Організатор: Українська асоціація відновлюваної енергетики.

Учасники: Олена Колтик – директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики; Андрій Конеченков - голова Української вітроенергетичної асоціації; Георгій Гелетуха - голова Біоенергетичної асоціації України; Андрій Зінченко – співвласник Спілки Активних Споживачів і Проз’юмерів; Ігор Тинний – співвласник групи компаній «Акванова-Гідроенергоресурс»; Олександр Дяченко – заступник голови Української водневої ради; Володимир Кудрицький - заступник директора з операційоної діяльності ДП «НЕК «Укренерго»; Філіп Лєбекуш - генеральний директор ДТЕК ВДЕ.

Коротко. Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для ДП «НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Учасники пресконференції розкажуть як прийняте рішення вплине на ринок відновлювальної енергетики.

Довідково. Як повідомляють організатори, в галузь відновлюваної енергетики за останні п’ять років вкладено 2,5 млрд євро. Більшість з об’єктів кредитовані у вітчизняних чи міжнародних фінансових установах. Невиплати «зеленого» тарифу можуть призвести до зупинки будівництва нових об’єктів та порушень зобов’язань перед фінансовими інституціями.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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