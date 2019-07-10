Презентація стрічки «Смачного» (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, р. Дніпро, причал №2)

10 липня о 18:00 відбудеться презентація стрічки «Смачного», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України ( м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, р. Дніпро, причал №2).

Коротко. Це історія про двох кухарів - українця Миколу і француза Патріка, яким вдалося поєднати гастрономічні можливості України та Франції і створити новий неперевершений смак.

Ідея створення стрічки належить МІП, працювала над короткометражкою компанія «Best Friends Film». Робота є продовженням минулорічної стрічки «Дякую», у якій японець подорожував Україною, відкриваючи її глядачам в світі.

Під час презентації відбудеться майстер-клас з приготування страв, що були у стрічці для широкого загалу та високоповажних гостей, представників дипломатичних місій, посадовців та молоді.

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