10 липня, 14:00 - Перетворимо сміття на гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості у сфері поводження з відходами

Організатор: «Агентство розвитку Дніпра».

Учасники: Володимир Панченко- директор «Агентства розвитку Дніпра»; Джеймс Харт - партнер юридичної компанії «Hillmont Partners»; Олександр Витвицький - керівник проєктів з енергоефективності та екології ДДА; Антон Цимбалюк - менеджер з альтернативного палива «CRH Ukraine»; Ольга Данчевська - провідний експерт з якості ПРАТ «Дікергофф Цемент»; Антон Клєщов - директор з розвитку бізнесу РЕЧВ; Сергій Сокол-Черніловський - представник «Sapsan engineers & consultants»; Юлія Головчук - представник від Heidelberg; Святослав Куруленко - голова екологічного комітету ТПП України; Ігор Дмитренко - директор Державного Інституту цементних заводів.

Коротко. Мета пресконференції - обговорення концепції та складання дорожньої карти розвитку галузі, переробки твердих побутових відходів та виробництва альтернативного палива (SRF, RDF) для цементних заводів в Україні. Погодження плану дій щодо стимулювання розвитку виробництва альтернативного палива з твердих побутових відходів, а також обговорення механізму взаємодії між бізнесом, владою та громадськістю з метою реалізації подібних проєктів.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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