Перетворимо сміття на гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості

Укрінформ
10 липня, 14:00  - Перетворимо сміття на гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості у сфері поводження з відходами

Організатор: «Агентство розвитку Дніпра».

Учасники:  Володимир Панченко- директор «Агентства розвитку Дніпра»;  Джеймс Харт - партнер юридичної компанії «Hillmont Partners»; Олександр Витвицький - керівник проєктів з енергоефективності та екології ДДА;  Антон Цимбалюк - менеджер з альтернативного палива «CRH Ukraine»;  Ольга Данчевська -  провідний експерт з якості ПРАТ «Дікергофф Цемент»;  Антон Клєщов -  директор з розвитку бізнесу РЕЧВ;  Сергій Сокол-Черніловський -  представник «Sapsan engineers & consultants»; Юлія Головчук - представник від Heidelberg;  Святослав Куруленко - голова екологічного комітету ТПП України; Ігор Дмитренко - директор Державного Інституту цементних заводів.

Коротко. Мета пресконференції -  обговорення концепції та складання дорожньої карти розвитку галузі, переробки твердих побутових відходів та виробництва альтернативного палива (SRF, RDF) для цементних заводів в Україні. Погодження плану дій щодо стимулювання розвитку виробництва альтернативного палива з твердих побутових відходів, а також обговорення механізму взаємодії між бізнесом, владою та громадськістю з метою реалізації подібних проєктів.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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