Створення екосистеми інновацій за підтримки Міністерства регіонального розвитку та європейських донорів

10 липня, 11:00 - Представлення проєктів створення регіонального виставкового центру та інноваційного бізнес-інкубатору

Організатор: «Агентство розвитку Дніпра».

Учасники: Володимир Панченко - директор «Агентства розвитку Дніпра»; Олена Іваницька - керівник проєкту Industrial Park «Innovation Forpost»; Дмитро Хорішко - заступник директора з інновацій АРД.

Коротко. Учасники «круглого столу» представлять проєкт створення регіонального виставкового центру та проєкт створення інноваційного бізнес-інкубатору на базі індустріального парку в м. Дніпрі.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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