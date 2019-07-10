Результати діяльності Національної ради: як змінилося радіомовлення в Україні за останні п’ять років

10 липня, 12:00 - Стан, розвиток і перспективи радіомовлення в Україні

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Спікери: Сергій Костинський - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Максим Онопрієнко - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко. Під час пресконференції будуть презентовані результати діяльності Національної ради щодо розвитку радіомовлення в Україні за останні п’ять років: розбудова мереж Суспільного мовлення, поява нових FM-радіостанцій і нових форматів, стрімке зростання кількості місцевих мовників з локальним контентом, а також перспективи цифрового радіо в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк