Українська медична експертна спільнота: якісна та доступна медицина для українців

9 липня, 16:00 - Якісна та доступна медицина в Україні. Що обіцяють політичні партії?

Організатор: Українська медична експертна спільнота. Учасники: Костянтин Косяченко – Уповноважений координатор УМЕС; Костянтин Надутий – член КР УМЕС, координатор експертизи; члени КР УМЕС: Ігор Найда, Андрій Горбань, Олександр Толстанов, Андрій Гук, Ігор Шкробанець, Всеволод Стеблюк, Дмитро Подтуркін; Іванна Саханда - офіс-менеджер УМЕС; Анатолій Анчішкін – координатор експертної групи; експерти: Володимир Найштетік, Анатолій Якименко, Катерина Бурлак, Альона Романовська, Володимир Гришин. Коротко. Учасники пресконференції повідомлять результати оцінки програм політичних партій щодо охорони здоров’я. Підсумкові матеріали: Відео з круглого столу: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк