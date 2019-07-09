Українська медична експертна спільнота: якісна та доступна медицина для українців

Укрінформ
9 липня, 16:00 - Якісна та доступна медицина  в Україні. Що обіцяють політичні  партії?

Організатор: Українська медична експертна спільнота.

Учасники: Костянтин Косяченко – Уповноважений координатор УМЕС; Костянтин Надутий – член КР УМЕС, координатор експертизи; члени КР УМЕС: Ігор Найда, Андрій Горбань, Олександр Толстанов, Андрій Гук, Ігор Шкробанець, Всеволод Стеблюк, Дмитро Подтуркін; Іванна Саханда - офіс-менеджер УМЕС; Анатолій Анчішкін – координатор експертної групи; експерти: Володимир Найштетік, Анатолій Якименко, Катерина Бурлак, Альона Романовська, Володимир Гришин.

Коротко. Учасники пресконференції повідомлять  результати оцінки програм політичних партій щодо охорони здоров’я.

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Відео з круглого столу:

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