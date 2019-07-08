8 липня, 13:00 - Майбутнє Донбасу: громадська думка. Мир на Донбасі: чи за будь-яку ціну?

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олексій Гарань – науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, представник громадського об’єднання «Виборча рада UA»; Валентин Краснопьоров – координатор руху «Сильні громади»; Олексій Мацука – голова правління громадської організації «Донецький інститут інформації», журналіст.

До участі запрошений: Георгій Тука – заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Питання до обговорення:

Мир на Донбасі: чи за будь-яку ціну?

Реінтеграція окупованих територій: що сприятиме і що заважатиме?

Закон про реінтеграцію окупованих територій.

Оцінка перших кроків Президента Зеленського щодо Донбасу.

Який може бути внесок громадянського суспільства у вирішення конфлікту?

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк