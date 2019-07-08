Майбутнє Донбасу: громадська думка
Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
Учасники: Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Олексій Гарань – науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, представник громадського об’єднання «Виборча рада UA»; Валентин Краснопьоров – координатор руху «Сильні громади»; Олексій Мацука – голова правління громадської організації «Донецький інститут інформації», журналіст.
До участі запрошений: Георгій Тука – заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Питання до обговорення:
Мир на Донбасі: чи за будь-яку ціну?
Реінтеграція окупованих територій: що сприятиме і що заважатиме?
Закон про реінтеграцію окупованих територій.
Оцінка перших кроків Президента Зеленського щодо Донбасу.
Який може бути внесок громадянського суспільства у вирішення конфлікту?
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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