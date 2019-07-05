Шляхи ефективного розвитку політичної системи України

Укрінформ
5 липня, 12:00 - Публічна дискусія про стан та перспективи розвитку політичної системи України

Організатори:  ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка;  Українське юридичне товариство; Стратегічна рада об’єднання  «Республіканський простір».

Учасники: Володимир Василенко – правознавець-міжнародник;  Павло Мовчан -  голова ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка;  Георгій Філіпчук – академік Національної академії педагогічних наук;  Віктор Мусіяка – український політик, громадський діяч; Микола Голомша - голов політичної партії «Патріот»;  Микола Сірий - голова Стратегічної ради об’єднання  «Республіканський простір».

Коротко. Учасники  поведуть мову про стан та перспективи розвитку політичної системи України, її проблемні аспекти та  сучасні особливості.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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