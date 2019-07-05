Шляхи ефективного розвитку політичної системи України
Організатори: ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка; Українське юридичне товариство; Стратегічна рада об’єднання «Республіканський простір».
Учасники: Володимир Василенко – правознавець-міжнародник; Павло Мовчан - голова ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка; Георгій Філіпчук – академік Національної академії педагогічних наук; Віктор Мусіяка – український політик, громадський діяч; Микола Голомша - голов політичної партії «Патріот»; Микола Сірий - голова Стратегічної ради об’єднання «Республіканський простір».
Коротко. Учасники поведуть мову про стан та перспективи розвитку політичної системи України, її проблемні аспекти та сучасні особливості.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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