Шляхи ефективного розвитку політичної системи України

5 липня, 12:00 - Публічна дискусія про стан та перспективи розвитку політичної системи України

Організатори: ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка; Українське юридичне товариство; Стратегічна рада об’єднання «Республіканський простір».

Учасники: Володимир Василенко – правознавець-міжнародник; Павло Мовчан - голова ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка; Георгій Філіпчук – академік Національної академії педагогічних наук; Віктор Мусіяка – український політик, громадський діяч; Микола Голомша - голов політичної партії «Патріот»; Микола Сірий - голова Стратегічної ради об’єднання «Республіканський простір».

Коротко. Учасники поведуть мову про стан та перспективи розвитку політичної системи України, її проблемні аспекти та сучасні особливості.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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