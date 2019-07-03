3 липня 13:00 - Мистецькі резиденції для бійців»: проєкт системної підтримки учасників війни на Донбасі з використанням мистецьких засобів

Організатор: Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Творча Криївка».

Учасники: Віталіна Маслова - голова Правління фонду, автор методики «Творча реабілітація», модератор; Олег Шульга - ветеран, актор театру та кіно, керівник проєкту «Театральна резиденція для бійців»; Василь Піддубний - ветеран, письменник, керівник проєкту «Літературна резиденція для бійців»; Євген Степаненко - режисер театру та кіно, ведучий теле- та радіопрограм, очільник «Суспільного театру», ветеран, фахівець проєкту «Театральна резиденція для бійців»; Світлана Поваляєва - письменниця, громадська діячка, фахівець проєкту «Літературна резиденція для бійців»; Олена Максименко - ветеранка, журналістка, громадська активістка, учасниця проєкту «Літературна резиденція для бійців»; Дмитро Клугер - ветеран, учасник проєкту «Театральна резиденція для бійців»; Олена Вознесенська - психолог, арт-терапевт, голова «Всеукраїнської арт терапевтичної асоціації»; Тетяна Ярошенко - кризовий психолог, сертифікований тренер з тактичної медицини, фахівець проєкту «Театральна резиденція для бійців».

Довідково. Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Творча Криївка» вже шостий рік реалізує проєкти з підтримки учасників бойових дій, їхніх рідних та родин загиблих. Успішність діяльності за авторською методикою Віталіни Маслової «Творча реабілітація» показують як наукові дослідження, так і відгуки безпосередніх учасників програм.

В грудні 2018 року була розпочата підготовка нового проєкту – «Мистецькі резиденції для бійців», який дає можливість ветеранам та діючим військовослужбовцям через заглиблення в один з видів мистецтва (театр, література, кіно, живопис) відкрити нові грані власної особистості та заявити про свій внутрішній світ суспільству. До роботи в проєкті залучено провідних українських митців, кожною резиденцією керує ветеран війни на Донбасі.

Контактні особи: Віталіна Маслова - керівник Фонду, тел.: +380962775220; Яна Сингаєвська- координатор, тел.: +38067982378

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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