«Твоє право». Презентація оновленого мобільного застосунку

4 липня 14:00 - Презентація оновленого мобільного застосунку «Твоє право»

Організатори: Міністерство інформаційної політики України; ГО «Донбас СОС».

До участі запрошені: представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, ПРООН в Україні, представництва в Україні МОМ, а також представники органів влади, громадських організацій, профільних інституцій та міжнародних організацій.

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про можливості додатку та оновлений функціонал застосунку від представника ГО «Донбас СОС» та менеджера Проєкту Артема Фоменка.

Мобільний застосунок «Твоє право» - це мобільний порадник, який акумулює в собі відповіді на найбільш актуальні питання правового характеру, які виникають у громадян, постраждалих внаслідок військового конфлікту на Сході та осіб, права яких було порушено через приналежність до певної статі.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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