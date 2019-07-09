9 липня 13:00 - Історії, які надихають – «Герої наших сердець»: перші результати інформаційної кампанії

Організатор: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Учасники: Вадим Черниш – міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; доктор Лоре Іковац-Слапак - в.o. голови Представництва в Україні Міжнародної організації з міграції (МОМ); Олександр Шумей - проректор з навчально-виховної роботи Херсонської державної морської академії (ХДМА); Владислав Терлецький - курсант академії з Луганську; учасники проекту «Герої наших сердець», представники агентства «ГРІН ПІНГВІН».

Коротко. Учасники пресконференції представлять перші результати кампанії «Герої наших сердець», а також презентують динаміку інтеграційних процесів внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади у період з 2016 по 2019 рік.

Довідково. «Герої наших сердець» – соціально-інформаційний проект МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У центрі проекту – реальні історії 9-ти героїв, які оприлюднено на спеціально створеному сайті (https://heroes.mtot.gov.ua/ ). Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя – на цьому ж сайті всі бажаючі можуть поділитися своєю історією чи розповісти про людей, чиї історії надихають.

Довідкова інформація за тел.: +38 044 536 92 50

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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